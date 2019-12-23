HDP'li Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin tutuklandı

Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristin cenazesine katılmştı. Çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

HDP'li Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin, Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra İçişleri Bakanlığınca görevden alınmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen farklı terör soruşturmaları kapsamında, Buluttekin ile 2 belediye meclis üyesinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Buluttekin ve belediye meclis üyesi Cemal Özdemir, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Buluttekin hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak" ile "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, hükümeti ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak" suçlarından başlatılan soruşturmalar ise devam ediyor.

Öte yandan HDP'li Buluttekin'in, Trabzon'un Maçka ilçesinde 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden terörist Mehmet Yakışır'ın ve terörist Hamdusena Atala'nın cenazelerine katıldığı da belirlenmişti.

ulusal.com.tr