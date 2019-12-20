HDP'li Sur Belediye Başkanı gözaltına alındı

Teröre destek verdiği iddia edilen belediyeler soruşturulmaya devam ediyor.

Bu kapsamda HDP'li Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin ve iki belediye meclis üyesi, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Buluttekin'in de bulunduğu 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Buluttekin, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak" ile "Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılamak" suçlarından gözaltına alındı.

HDP'li Sur Belediye başkanı Buluttekin'e daha önce yaptığı bir konuşmasından dolayı "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 10 ay hapis cezası verilmişti.

Buluttekin PKK cenazelerinde de görüntülenmişti. Trabzon'da Eren Bülbül'ün yaşamını yitirmesine neden olan ve operasyonda öldürülen PKK'lı Mehmet Yakışır'ın cenazesine katılmıştı.

ulusal.com.tr