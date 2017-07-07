HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un, "terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan yargılanmasına başlandı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Aysel Tuğluk, avukatları ve HDP'li bazı milletvekilleri ile partililer katıldı.



Zaman zaman gerginliklerin yaşandığı duruşmada, bazı avukatların duruşma salonuna girişlerde kimlik kontrolü yapılmasına itirazı üzerine Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, kontrolün güvenlik amaçlı olduğunu belirtti.



Avukatların bu uygulamaya itirazının devam etmesine duruşma savcısı Aytekin Cenikli, "Savcı Selim Kiraz'ı da avukat kimliğiyle adliyeye giren birisi şehit etmişti." sözleriyle tepki gösterdi.



Terörist başına "Sayın" diye hitap etti

İddianamedeki "PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın talimatlarıyla çalışma yürüttüğü" suçlamasının gerçeği yansıtmadığını belirten Tuğluk, "sayın" diye hitap ettiği örgüt elebaşı Öcalan'ın cezaevinde bulunduğunu ve Öcalan'dan talimat almasının söz konusu olmadığını ifade etti.



Sanık Tuğluk'un savunmasının ardından söz verilen avukatları, mevcut dava ile DTK ile ilgili Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın birleştirilmesi ve Tuğluk'un tahliyesi talebinde bulundu.



Ara karar

Beyanların ardından ara kararı açıklayan Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, dosyadaki mevcut delil durumu ve atılı suçun işlendiğine dair somut deliller bulunduğu gerekçesiyle Tuğluk'un tutukluluk halinin devamına, Diyarbakır'da görülen DTK davasıyla birleştirme talebinin yargılamanın hızlı yapılabilmesi için reddine ve esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar vererek, duruşmayı 8 Eylül'e erteledi.