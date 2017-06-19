HDP Adana Milletvekili Beştaş'ın, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde zırhlı askeri aracının çarpması sonucu hayatını kaybeden Pakize Hazar'ın vücut parçalarının yakınlarına toplatıldığı iddiası yakınlarının ifadesiyle çürütüldü.

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde zırhlı askeri aracının çarpması sonucu hayatını kaybeden Pakize Hazar'ın (85) vücut parçalarının yakınlarına toplatıldığı iddiası yakınlarının ifadesiyle çürütüldü.

Lice ilçesinde 14 Haziran'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Hazar'ın taziyesine giden HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, sosyal medya hesabında, cesede ait vücut parçalarının yakınlarına toplatıldığını iddia etti.

Kazada hayatını kaybeden Hazar'ın kız kardeşi Hasret Yaşarer, polis bilgi alma tutanağında vücut parçalarının kendisine toplatıldığı iddialarının yer aldığını yalanlarken, oğlu Veysi Hazar iddiada bulunanlarla ilgili şikayetçi oldu.



"Vücut parçalarını toplamak istedim ancak polisler beni cenazeye yaklaştırmadı"

Hazar'ın kız kardeşi Yaşarer, ifadesinde olay günü bir kadının yanına gelerek ablasına benzeyen birinin trafik kazası geçirdiğini söylemesi üzerine kaza yerine gittiğini belirtti.

Olay yerine vardığı zaman Hazar'ın vücut parçalarını toplamak istediğini belirten Yaşarer, ifadesinde şunları kaydetti:

"Ablamın cenazesini ve vücut parçalarını kendi isteğimle bulunduğu yerden toplamak istedim ancak orada bulunan polis memurları beni kolumdan tutarak, ablamın cenazesine yaklaşmama izin vermediler. Beni ablamın cenazesinden uzaklaştırdılar. Daha sonra olay yerine ambulansın geldiğini, ablam Pakize Hazar'ın cenazesi ve doku parçalarının gelen görevlilerce olay yerinden alındığını gördüm."



Yaşarer, HDP'li milletvekilinin ortaya attığı iddialarla ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Olayla ilgili herhangi bir kimseye polis memurlarının bana poşet vererek cenazesini toplatmaya çalıştıkları yönünde bir beyanda bulunmadım. Ben olay günü ablam Pakize Hazar'ın cenazesini ve vücut parçalarını toplamak istedim ancak polisler beni cenazeye yaklaştırmadı."



"İddiada bulunanlardan şikayetçiyim"

Hazar'ın oğlu Veysi Hazar ise kendisi ve ailesinden herhangi birinin basın yayın organlarına veya taziyelerine gelenlere, annesinin vücut parçalarının polisler tarafından teyzesi Yaşarer'e taşıtıldığı yönünde bir beyanlarının olmadığını ve teyzesinin böyle bir ifadesine şahit olmadıklarını belirtti.

Veysi Hazar'ın ifadesinde şunlar dikkati çekti:

"Konu ile alakalı kamera kayıtları ve delilleri dışında hiçbir sözlü iddiaya inanmıyoruz. Şayet medyada yer alan haberlerdeki iddialar kanıtlanırsa sorumlulardan ve ailemizin adını kullanarak emniyet teşkilatını hedef alan yanlış haber yapan şahıs ve şahısların tespiti durumunda davacı ve şikayetçiyim uzlaşmak istemiyorum."



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