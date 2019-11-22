HDP'lilerin ayarı bozuldu: Aydınlık'ın kurucusu Şefik Hüsnü'ye tekzip gönderdiler

16 Kasım’da terör örgütüne üyelik, yardım ve yataklık suçlamalarıyla görevden alınan Derik’in HDP’li Belediye Başkanı Mülkiye Esmez, Aydınlık gazetesinin kurucusu Şefik Hüsnü’ye tekzip gönderdi ve Aydınlık’ta 2 Eylül günü çıkan bir haberin düzeltilmesini istedi. Derik’ten ihtarname-ihbarname olarak Noter kanalıyla Aydınlık’a ulaşan talep, hem çalışanları eğlendirdi hem de şaşırttı. Çünkü Aydınlık’ın kurucusu Şefik Hüsnü Değmer, 60 yıl önce, 1959’da hayatını kaybetmiş tarihi bir kişilik. Bu ismi tanımamak, siyasetçi bir belediye başkanı açısından oldukça tuhaf bir durum. Türkiye’de son 50 yıldır siyasetle uğraşan herkesin bildiği üzere, Aydınlık gazetesinin kurucusu Şefik Hüsnü Değmer, ilk kez Haziran 1921’de Aydınlık dergisini çıkartmış, 1959’da hayatını kaybetmiş bir siyasetçi, fikir adamı ve yurtsever devrimci bir öncü. O tarihten sonra 1968’lerde, 1978’de, 1993’te ve sonrasında çeşitli tarihlerde aralıklı da olsa Aydınlık, günlük gazete veya haftalık dergi olarak yayın hayatını sürdürdü. Kurucu isim değişmedi: Şefik Hüsnü Değmer.

PKK’LILARI İŞE ALDIĞINI İNKAR ETTİ

Derik’ten gelen başvurudaki “Muhatap: Şefik Hüsnü Değmer” ifadesi bu yönüyle HDP’nin siyaset bilgisini yansıttığı gibi, şaşırtıcı da. Çünkü, Mülkiye Esmez, bu başvuruyu 30 Eylül 2019’da yazmış, Noter ancak 8 Kasım 2019’da damga vurmuş ve postaya vermiş, 20 Kasım’da Aydınlık’a ulaştığında ise Mülkiye Esmez, görevden alınmıştı! Neden mi? Terör örgütüne üyelik, yardım ve yataklık şüphesiyle önce (17 Kasım’da) gözaltına alındı, sonra da yerine İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapıldı. Peki, Aydınlık’a itirazı neydi? 2 Eylül’de Aydınlık gazetesi sayfalarında yayımlanan haberde “Şehit yakınlarını işten çıkarttı, PKK’lıları işe aldı” diye özetlenebilecek bir gelişme yazılıydı. “Kişilik haklarımla ve itibarımla oynuyorsunuz, haberi düzeltin” diye noter kanalıyla yaptığı itiraz konusu, başvuru Aydınlık’a daha ulaşmadan suç şüphesinin konusu olmuş, Esmez, PKK ile ilişkileri nedeniyle şüpheli bulunup görevden alınmıştı.

ŞEFİK HÜSNÜ’YE İKİNCİ İHTAR

Mülkiye Esmez’le birlikte, 5 Kasım’da yazılıp 8 Kasım’da Noter’den tasdik edilerek yola çıkan ikinci ihtarname-ihbarnamenin sahibi ise, yine Şefik Hüsnü Değmer’i muhatap alıyor. Derik Belediye Başkanlığı Kültür Müdürü Vekili Hediye Güneş imzalı. Güneş de aynı habere itiraz ediyor, ama “’Kayyum döneminde güvenlik soruşturmasından geçemediği için belediyedeki görevine son verilen’ şeklindeki haber gerçeği yansıtmamaktadır” ifadesine yer veriyor. Düzeltme metninde ise “Kişilik haklarıma ve itibarımı zedeleyici nitelikte hakaretler içeren bir yayın yapılmıştır. Tamamı gerçekdışıdır” diyor.

ÖNCEKİ HABERLERE İTİRAZ ETMEMİŞTİ

Konunun bir başka boyutu da Aydınlık’ta yayımlanan ve HDP’li başkanın itiraz ettiği eylemin geçmişi. Mülkiye Esmez, 31 Mart’ta seçilip Belediye Başkanlığı koltuğuna oturunca, faaliyetleri basına yansıdı. Henüz Mayıs ayındayken, belediyedeki şehit yakınlarını işten çıkarttığı ve PKK’lı yakınlarını işe aldığı yazılmaya başladı.

KAYYUM TELAŞI

Gelgelelim Esmez ve çevresindekiler, bu haberlere kulak asmadı, düzeltme metni falan da göndermeye gerek görmeden faaliyetlerine devam etti. Ne zamanki, 19 Ağustos’ta ilk kayyım Diyarbakır, Mardin ve Van illerine geldi, işte o tarihten sonra HDP’liler kendilerini PKK’dan uzak gösterme gayreti göstermeye başladı. Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez de gözaltına alınmasına bir hafta kala, “itibarım zedeleniyor” diyerek PKK’lıları işe aldığı haberine itiraz etti, ancak geç kaldı. 30 Mayıs’ta basında çıkan şu habere herhangi bir itiraz gelmemişti:

31 Mart yerel seçimlerinden sonra kayyumdan HDP’ye geçen Derik Belediyesi’nde Türkçe konuşmaya yasak getirildi. Başkan Mülkiye Esmez yönetimindeki belediyede, çalışanlara “Neden burada Kürtçe konuşulmuyor, neden Türkçe konuşuluyor? Türkçe konuşmak yasaktır, Kürtçe konuşacaksınız” diye baskı yapılıyor. Mardin’de 31 Mart mahalli seçimlerinden sonra kayyumdan HDP’ye geçen Derik Belediyesinde işçi kıyımı yapıldı, Türkçe konuşmak yasaklandı. Başkan Mülkiye Esmez yönetimindeki belediye aralarında şehit ve polis yakını olan 7 kişiyi önce temizlik işlerine vererek mobing uyguladı. Ardından şehit, polis yakınları ve kayyum döneminde işe girenlerin Sosyal Sigortalar Kurumundan (SGK) çıkışlarını verdi.

PKK’LILAR İŞE ALINDI

Hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkartılan iki şehidin kardeşi Mehmet Dinç, polis yakınları Bayram ve Ejder Dağ, 3 kuzeni şehit olan Sultan Özen, Meral Önemli ve Yüsra Sungur işten çıkarıldıklarını bilmeden 8 gün boyunca çalışmaya devam etti. Çıkartılan işçilerin yerine PKK’lılar işe alındı. Ayrıca HDP’li belediye Türkçe konuşmayı yasakladı.

KASA BAYIK'IN EMRİNDE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van’ın Saray Belediyesi’nden PKK’nın sözde liderlerinden Cemil Bayık’ın örgüte para aktarılması için talimat verdiğinin tespit edildiğini söyledi. Soylu, görevden alınan HDP Saray Belediye Başkanı Ceziye Duman’ın 7 aylık görev süresinde ihale yapılmadan, mal ve hizmet alımı yapılmış gösterilerek Bayık’ın talimatına uyulduğunu kaydetti. Buna göre, belediyeden 901 bin 958 TL, terör örgütüne gönderildi. Müfettiş raporlarına göre, Bayık’ın belediyedeki örgüt elemanlarına “Acilen paraları faturalarla bilrikte hemen aktarın” talimatını verdiği belirlendi.

Aydınlık