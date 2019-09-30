"Yeter artık, ciğerimiz bitti" diye isyan etti anne Sıdıkka Tatlı. PKK'nın 5 yıl önce kaçırdığı oğlu Aziz için Diyarbakır'da HDP il binası önündeki evlat nöbetine katıldı. Yaklaşık bir aydır süren eylemde sayıları 49'u bulan ailelere destek ziyaretleri de sürüyor.

Böyle seslendi anne Sıdıka Tatlı. Öfkeli ve isyan dolu bu sözlerde 5 yıllık evlat özlemi saklı.



5 yıl önce kaçırılan oğlu Aziz için cesaretini topladı, geldi Diyarbakır'a.



Her gün daha büyük bir aile oluyorlar. Acılar ve umutları ortak, evlatlarını geri alabilmek, teröre karşı birleşmek...



Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önündeki ailelere destek de sürüyor.



Vatan Partisi Kayseri Öncü Kadın Başkanlğı aileleri ziyaret etti.



Öncü Kadınlar, teröre karşı başlatılan seferberlikte ailelerle birlikte yürüyeceklerini söylediler.



Vatan Parti'sinin Kocaeli'de "HDP kapatılsın" kampanyasına 2 saatte 250 imza atıldı. Vatan Partisi Öncü Kadın Başkanı Meltem Ayvalı'nın katıldığı açıklamada Diyarbakır'a selam gönderildi.



Adana'daki imza kampanyasına ilgi yoğun.



Vatan Partisi Adana İl Başkanı Selver Kaplan, vatandaşları PKK'ya mücadeleye, Diyarbakır'daki ailelere destek olmaya çağırdı.





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