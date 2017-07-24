Siirt'te, terör soruşturması kapsamında çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan ve savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan HDP İl Başkanı Abdullah Çetin, tutuklandı.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma çerçevesinde "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol hükümlerince salıverilen Çetin, savcının itiraz etmesi sonucu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evinde yeniden gözaltına alındı.
Çetin, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı bir üst mahkemece tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.
Siirt'te terör soruşturması kapsamında çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan ve savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan HDP İl Başkanı Çetin, tutuklandı.
Siirt'te, terör soruşturması kapsamında çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan ve savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan HDP İl Başkanı Abdullah Çetin, tutuklandı.
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