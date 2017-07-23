Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Abdullah Çetin'in, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol hükümlerince salıverilmesine savcı itirazda bulundu.
İtirazı değerlendiren üst mahkeme, Çetin hakkında yakalama kararı çıkarılmasını kararlaştırdı.
Karar üzerine Çetin, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evinde gözaltına alındı.
Siirt'te terör soruşturması kapsamında çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan HDP İl Başkanı Abdullah Çetin, savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Abdullah Çetin'in, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol hükümlerince salıverilmesine savcı itirazda bulundu.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.