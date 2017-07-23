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HDP Siirt İl Başkanı Çetin yeniden gözaltına alındı

Siirt'te terör soruşturması kapsamında çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan HDP İl Başkanı Abdullah Çetin, savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.

HDP Siirt İl Başkanı Çetin yeniden gözaltına alındı

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Abdullah Çetin'in, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol hükümlerince salıverilmesine savcı itirazda bulundu.

İtirazı değerlendiren üst mahkeme, Çetin hakkında yakalama kararı çıkarılmasını kararlaştırdı.

Karar üzerine Çetin, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evinde gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #siirt
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