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HDP Van milletvekili Lezgin Botan gözaltına alındı

HDP Van milletvekili Lezgin Botan, Van Ferit Melen Havalimanı'nda gözaltına alındı

HDP Van milletvekili Lezgin Botan gözaltına alındı

HDP Van milletvekili Lezgin Botan, Van Ferit Melen Havalimanı'nda gözaltına alındı

Etiketler; #hdp #van #lezgin botan #ferit melen
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