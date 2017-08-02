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HDP Van Milletvekili Lezgin Botan ifade verdi 

HDP Van Milletvekili Lezgin Botan, hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında adliyede ifade verdi. 

HDP Van Milletvekili Lezgin Botan ifade verdi 

HDP Van Milletvekili Lezgin Botan, hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında adliyede ifade verdi. 

Kentten ayrılmak üzere Ferit Melen Havaalanına gelen Botan, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermek üzere emniyet ekipleriyle adliyeye geçti.

Başsavcılıkça ifadesi alınan Botan, daha sonra buradan ayrıldı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #ferit melen #lezgin botan #van #hdp
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