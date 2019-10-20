HDP'ye hazineden 50 Milyon lira yardım

PKK'nın siyasi uzantısı HDP son 4 yılda yaklaşık 228 milyon lira devlet kasasından yardım aldı. Bu yardıma önümüzdeki yıl en az 50 milyon lira daha eklenecek.



Ekonomik krizin derinleştiği bir dönemde Meclis'teki siyasi partilere kesenin ağzı bolca açıldı. 2020 yılına ilişkin hazırlanan kanun teklifinin Meclis'e sunulmasının ardından siyasi partilerin Hazineden alacağı yardım miktarı da ortaya çıktı. Yüzde 3 ve yüzde 10 barajını aşan siyasi partilere her yıl genel bütçede hedeflenen gelirin 5 binde 2'si oranında devlet yardımı yapılıyor.



2020 yılı içinse 941 milyar 944 milyon lira gelir elde edilmesi hedeflendi. Bunun 419 milyon 415 bin lirası Meclis'teki siyasi partilere yardım olarak verilecek. Ak Parti 182 milyon 206 bin lira, CHP 96 milyon 851 bin lira, MHP 47 milyon 521 bin lira, İyi Parti ise 42 milyon 638 bin lira alacak.



Sözcü gazetesinin haberine göre, PKK'nın siyasi uzantısı HDP ise 50 milyon 99 bin lirayı Hazineden alarak kasasına koyacak.



Daha önce seçimlere bağımsız adaylarla giren HDP ilk yardımını 2016 yılında aldı. Hazine, 2016 yılında HDP'ye 22 milyon lira ayırdı. Yerel ve genel seçimler dahil HDP, 2017 yılında 24 Milyon Lira, 2018 yılında 90 Milyon Lira, 2019 yılında ise 92 Milyon Lira yardım aldı.



HDP'ye devlet kasasından ayrılan kaynağa ise Vatan Partisi'nden tepki geldi. Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, HDP'ye para vermenin PKK'ya verilmesinden bir farkı olmadığını vurguladı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına çağrı yaptı.