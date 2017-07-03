CHP’nin “Adalet” adını verdiği yürüyüşe PKK’nın siyasal uzantısı HDP’den bir kez daha dayanışma mesajı geldi. Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, “parçalanan adalet terazisini yeniden kurmayı ve bunun için ortak mücadele vermeyi öncelemeliyiz.” dedi. Yüksekdağ yürüyüşün yeni yollarda buluşması ve Maltepe’den fazlasına kapı açması gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adalet adını verdiği yürüyüşe PKK’nın siyasal HDP’den bir destek daha geldi. Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ Kandıra Cezaevi’nden yürüyüşe dayanışma mesajı gönderdi.



Eski HDP Eş Genel Başkanı Yüksekdağ, Şüphesiz ülkemizin ve halklarımızın adalet ihtiyacı her tür siyasi aidiyetin ötesindedir. Hangi partiden, görüşten, aidiyetten olursak olalım, adalet herkes için yaşamsal bir ihtiyaçtır. Bu nedenle farklılıklarımızı bir kenara koyarak, parçalanan adalet terazisini yeniden kurmayı ve bunun için ortak mücadele vermeyi öncelemeliyiz" dedi.



”MALTEPE’DEN FAZLASINA KAPI AÇSIN”



"Yürüyüş Maltepe’den fazlasına kapı açsın” sözleri ise dikkat çekti. Yüksekdağ, "Yüzde 49’dan fazlasıyız; adaleti, barışı ve özgürlüğü kazanabiliriz. Diyelim ki, bu yürüyüş yeni yollarda buluşsun, Maltepe’den fazlasına kapı açsın. Bu dileklerle adalet yürüyüşçülerine tutuklu siyasetçi arkadaşlarım adına kolaylıklar diliyorum. Adil, özgür ve demokratik bir Türkiye’de buluşmak üzere" ifadelerini kullandı



CHP yürüyüşünde ise 19’uncu gün geride kaldı. Yürüyüş öncesi Kocaeli'de konuşan Kılıçdaroğlu, provokasyon duyumları aldığını söyledi.



Hükümet Sözücü Numan Kurtulmuş’un gündeminde de Kılıçdaroğlu’nun açıklaması vardı. CHP’yi uyardı Kurtulmuş.



ulusal.com.tr