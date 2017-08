Başbakan Yardımcısı Işık, "Hedefimiz inşallah önümüzdeki 10 yıl içinde 30 santimetre çözünürlükte yeni bir yer gözlem uydusu yapmak. Ama bunu yapmakta zorlanıyoruz" dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Türkiye'nin uzay ve havacılığa yeteri kadar zaman ayıramadığını, son dönemde ise ciddi hamleler yaptığını belirterek, "Şimdi TÜRKSAT 6 A'yı geliştiriyoruz. İnşallah en geç 2020'de TÜRKSAT 6A'yı uzaya fırlatmayı hedefliyoruz. Bu bizim uzay ve haberleşme uydumuz olacak. Bunu inşallah Türk mühendis ve bilim insanlarının geliştirdiği bir uydu olarak fırlatacağız." dedi.



Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından inşa edilen Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nin temel atma törenine katılan Işık, burada yaptığı konuşmada, Bursa'nın her zaman kendisini heyecanlandıran bir şehir olduğunu, bu kente ne zaman gelse hayırlı bir işin ya temelini attıklarını ya da açılışını yaptıklarını belirtti.



Temelini atacakları merkezin projesinin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Işık, şöyle konuştu:

"Gerçekten Bursa için çok ama çok hayırlı bir işin temelini atıyoruz. 3,5 yıl kadar önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımın ilk günlerinde buraya gelmiş ve Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin açılışını yapmıştık. Şimdi her yıl en az 150 bin öğrencinin hemen yanımızdaki bu merkezi ziyaret ettiğini öğrendim. Bu inanılmaz bir güzellik. Bakınız Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'İstikbal göklerdedir.' demiş. Ama maalesef biz gökleri çok ihmal etmişiz. Şimdi bu ihmali ortadan kaldıracak son derece önemli bir eserin inşallah temelini atıyoruz."



"En geç 2020'de TÜRKSAT 6A'yı fırlatmayı hedefliyoruz"

Diğer bütün bakanlıklarda icraatlara bakarak bugünün ve yarının değerlendirilebileceğinin, bilim ve teknoloi alanında 20 yıl sonra nerede olmak istiyorsunuzun yanıtının bugünkü politikalarda saklı olduğunu anlatan Fikri Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Uzay ve havacılık alanında Türkiye maalesef yeteri kadar bu işe zaman ayıramadı. Son dönemde iktidarımızla birlikte ciddi hamleler yaptık. BİLSAT, RASAT, GÖKTÜRK-2 uydusunu yerli imkanlarla ürettik. Şimdi TÜRKSAT 6 A'yı geliştiriyoruz. İnşallah en geç 2020'de TÜRKSAT 6A'yı uzaya fırlatmayı hedefliyoruz. Bu bizim uzay ve haberleşme uydumuz olacak. Bunu inşallah Türk mühendis ve bilim insanlarının geliştirdiği bir uydu olarak fırlatacağız. Hedefimiz inşallah önümüzdeki 10 yıl içinde 30 santimetre çözünürlükte yeni bir yer gözlem uydusu yapmak. Ama bunu yapmakta zorlanıyoruz. Niye zorlanıyoruz derseniz? Bugün ABD'de uzay ve havacılık alanında çalışan insan sayısı yaklaşık 260 bin, Rusya'da 240 bin, Çin'de bilinen rakam 50 bin civarı, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerde 30 bin civarında, İran'da bile 5 bin civarında. Türkiye'de maalesef bu sayı binin altında. Peki niye bu kadar az sayımız var? Bu sorunun cevabı işte bugün temelini attığımız tesislerin merkezlerimizin yokluğunda aranmalıdır. Eğer bu tesisler 20-30 yıl önce atılsaydı, o zamanın çocukları bu tesislerde dolaşıyor olsaydı eminim ki her türlü zorluk aşılıp, bugün Türkiye en azından İran'ın daha ilerisinde olurdu. Bu noktada özellikle bu tesisi, bu attığımız adımı temeli, son derece önemsiyoruz."

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nin detaylarını katılımcılarla paylaştı.

Konuşmaların ardından Başbakan Yardımcısı Işık ve beraberindekiler, Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'ne temsili olarak ilk harcı dökmek için butona bastı.

Törene, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, bazı AKP milletvekilleri, Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay ve davetliler katıldı.