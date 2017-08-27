Her ihbara soruşturma kalktı. Savcılıklar artık gelen ihbarları soruşturma konusu yapmadan inceleyecek. Yeni çıkan Kanun Hükmünde Kararnameler ile eğer ihbar asılsız bulunursa işleme konulmayacak.

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Her ihbara soruşturma yok.



Olağanüstü Hal kapsamında yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile birçok yeni düzenleme hayata geçti. Bunlardan biri de ihbarların soruşturma konusu yapılmasıyla ilgili.



Düzenlemeye göre, savcılıklar bundan sonra ihbarları doğrudan soruşturma konusu yapmadan inceleyecek. İhbar asılsız bulunursa işleme konulmayacak. İhbarcı da bu durumdan haberdar edilecek. İtiraz üzerine soruşturma açılmasına gerek görülürse ise bu dosyayı sadece savcı, hâkim ve mahkemeler görebilecek.



İhbarlar dışında kararnamelerden yeni ayrıntılar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Buna göre, Harp okulu komutanının üzerinde “Harp Okulları Kurulları” tanımlandı. Bu kurullar yönetim kurulu, öğretim kurulu ve disiplin kurulundan oluşacak. Rektörün başkanlığındaki yönetim kurulunda, harp okulu komutanı, dekan ve dekan yardımcıları yer alacak.



Bundan sonra harp okullarının öğretim faaliyetlerinin bilimsel yönden denetlenmesi de Harp Okulu Bilimsel Denetleme Kurulu tarafından değil, rektör tarafından yapılacak.



Kararnamelerle istifa eden memurlara ilişkin de düzenleme geldi. İstifa eden memurlar, yerlerine yeni isim gelinceye kadar, idare izin vermedikçe görevini bırakamayacak. Bu düzenleme, yerine memur atanmadan görevi bırakanların memuriyete dönememesi sorununu da çözdü.



ulusal.com.tr