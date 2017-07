Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kıbrıs Rum tarafının Akdeniz'deki tek taraflı doğalgaz arama çalışmalarıyla ilgili, "Kıbrıs'ın etrafındaki her türlü rezervlerde KKTC ve Kıbrıs Türk halkının da hakkı vardır." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gambiya Dışişleri, Uluslararası İş Birliği ve Yurt Dışındaki Gambiyalılar Bakanı Ousainou Darboe ile görüşmesinin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmede bulunarak soruları yanıtladı.



Türkiye ile Gambiya arasında yakın iş birliği bulunduğuna işaret eden Çavuşoğlu, Gambiya'daki seçimlerin ardından ülkenin demokratik geçiş sürecini başarılı şekilde tamamladığını belirtti. Çavuşoğlu, bu süreçte Gambiya'ya en güçlü desteği veren ülkelerden birinin Türkiye olduğunu ve demokratik geçiş sürecinin kalıcı olması için bu desteğin devam edeceğini vurguladı.



"Türk firmalarına Gambiya'da yatırım yapmaları için çağrıda bulunuyorum"



Darboe ile görüşmelerinde ikili ilişkilerin geliştirilmesi, ticaret hacmi ve yatırımların artırılması gibi hususları görüştüklerini bildiren Çavuşoğlu, tarım, turizm, enerji sektörlerinde Gambiya'nın Türkiye'den talepleri olduğunu ve Türkiye'nin de tecrübelerini Gambiya ile paylaşacağını aktardı.



Bakan Çavuşoğlu, "Buradan özellikle Türk firmalarına Gambiya'da yatırım yapmaları için çağrıda bulunuyorum. Her türlü imkan var ve Gambiya hükümetinin de Türk firmalarına her türlü desteği vereceğini biliyoruz. Biz de firmalarımızı her yerde olduğu gibi Gambiya'da yatırım yaparken ya da projeleri üstlenirken desteklemeye devam edeceğiz." dedi.



Çavuşoğlu, Türk Hava Yollarını (THY) Gambiya'nın başkenti Banjul'a doğrudan uçuş başlatması için de teşvik edeceğini kaydetti.



"FETÖ konusunda bizimle yaptığı iş birliği için Gambiya'ya teşekkür ediyorum"



Bugünkü görüşmeyi "Türkiye-Gambiya ilişkilerinin geleceği bakımından bir dönüm noktası" diye niteleyen Çavuşoğlu, bundan sonraki süreçte de aynı anlayış ve daha yakın temas içinde, iki ülke arasındaki iş birliğini ve bağları daha da güçlendireceklerini ifade etti. Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü arifesinde Gambiya'nın FETÖ konusunda bizimle yaptığı iş birliği için kendilerine gönülden teşekkür ediyorum. Maarif Vakfı (TMV) kısa süre önce Gambiya'ya bir ziyarette bulundu ve iş birliği konusunda bir mutabakat zaptı imzalandı. Oradaki FETÖ bağlantılı okullarının Maarif Vakfına eğitim yılından önce devredilmesiyle ilgili birlikte çalışıyoruz. Afrika turunda da gittiğimiz her ülkede FETÖ ile mücadelemizi ve FETÖ'nün bu ülkeler için de ne kadar büyük tehdit olduğunu anlattık. Afrika ülkeleri de bu tehdidi, tehlikeyi görüyor ve kurtulmak için çaba sarf ediyor. Biz de onlara yardımcı olacağız. Bu hainlerin nerede olursa olsun peşlerini bırakmayacağız. Halkımıza, milletimize yaşattıkları acının hesabını onlardan sormaya devam edeceğiz."



Kıbrıs Rum kesiminin Akdeniz'deki tek taraflı doğalgaz arama çalışmaları



Kıbrıs'ta Rum kesiminin Akdeniz'de tek taraflı olarak yürüttüğü doğalgaz arama ve sondaj çalışmaları konusundaki değerlendirmesinin sorulması üzerine Çavuşoğlu, şunları kaydetti:



"Kıbrıs'ın etrafındaki her türlü rezervlerde KKTC ve Kıbrıs Türk halkının da hakkı vardır. Esasen Rum tarafı da bunu inkar etmemektedir, yani söylemlerinde inkar etmemektedir. Fakat tek taraflı bu faaliyetleri yürütüyor. Bir taraftan biz İsviçre'de Crans-Montada'da Kıbrıs'ta bir çözüm için müzakereleri yürütürken, aynı anda Rum kesiminin bu sondaj çalışmalarını yürütmek için bir platformu bölgeye getirdiğini gördük. Esasen bu, Rum tarafının çözüm ve iş birliği konusunda ne kadar samimiyetsiz olduğunun da bir göstergesidir. Yani bir çözüm üzerine odaklanmak yerine, bir taraftan provoke edecek şekilde bu sondaj çalışmalarını tek taraflı yürütmeye çalışmıştır. Zaten samimi olmadıkları için de 10 gün aralıksız müzakere etmemize, sabırla beklememize rağmen bir sonuç da elde edilememiştir.



Rum tarafının bu tek taraflı faaliyetlerine biz duyarsız kalamayız, duyarsız kalmamız mümkün değil. Enerji bakanımız ve bakanlığımız, iki bakanlık şu anda atılacak adımlar konusunda iş birliği içinde. Elbette bu tek taraflı adımlara karşı da bizim de atacağımız adımlar olacaktır."