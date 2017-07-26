Astsubay Zeki Çınkır’ın, “Kendisini tanımıyorum” dediği Adil Öksüz’le uzaktan akraba oldukları belirlendi.

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin kritik isimlerinden Adil Öksüz serbest kaldıktan sonra astsubay Zeki Çınkır’la telefon görüşmeleri yaptığı ortaya çıkmıştı. Astsubay Zeki Çınkır’ın, “Kendisini tanımıyorum” dediği Öksüz’le uzaktan akraba oldukları belirlendi.



Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre; 17 Temmuz gece yarısı Sincan Adliyesi’ne getirilen Öksüz adliyede sorgu sırasını beklerken Merkez Karakol Komutanı Erol Özdemir, Kazan İlçe Jandarma Komutanlığı’nda motosikletli asayiş tim komutanı Zeki Çınkır’ın yanına gelerek, “Komutanım Andırınlı bir hemşehrimiz var. Gel şuna bir bak dedi” dedi. Çınkır da bu öneri üzerine Adil Öksüz’ün yanına gitti. Çınkır ifadesinde Öksüz’le herhangi bir akrabalıklarının bulunmadığını iddia etti. Ancak dava dosyasına istihbarat birimleri tarafından gönderilen bir yazı, Çınkır’ın Öksüz’le uzaktan akraba olduğunu ortaya koydu. Aynı yazıda, 18 Temmuz günü Adil Öksüz serbest kaldıktan sonra Çınkır’la 3 kez telefonla görüştüğü kaydedildi.



Öksüz’ün serbest bırakılmasında ihmali olan kamu görevlileri hakkında hazırlanan iddianamede şüpheli olarak yer alan Çınkır’ın 98 şüpheli listesi hazırlarken sivil olmasına rağmen Öksüz’ün asker olarak yazılmasını sağladığı belirtildi. Çınkır’ın savcılığa teslim edilen evrakı eksik ve delilleri içeren tutanakları olmayacak şekilde teslim ettiği kaydedildi.



İKİ HESAPTAN PARA EKSİLMİŞ



Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) Adil Öksüz’ün para hareketlerine ilişkin gönderdiği raporda ise çarpıcı bir bilgi yer aldı. Rapora göre, Öksüz serbest kaldıktan ve hakkında yakalama kararı çıkartıldıktan sonra bile bankadaki hesaplarından para çekti. Öksüz’ün hesap bakiyesi, 17 Temmuz 2016’da 5 bin 460 TL iken 18 Temmuz 2016’da 2 bin lira eksilerek 3 bin 460 TL’ye düştü. Aynı hesapta 20 Temmuz 2016’da ise 886 lira para çekildi ve bakiye 2 bin 573 liraya indi. Öksüz’ün bir başka bankadaki hesabındaki bakiyenin 1 Temmuz 2016’da 5 bin TL iken, 19 Temmuz 2016’da bin lira eksilerek 4 bin liraya düştüğü belirlendi.



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