Başsavcılık harekete geçti
Başsavcılık harekete geçti
Resmen açıklandı! Artık zorunlu
Resmen açıklandı! Artık zorunlu
Ramil Guliyev dünya şampiyonu
Ramil Guliyev dünya şampiyonu
Seyfettin Karadayı hayatını kaybetti
Seyfettin Karadayı hayatını kaybetti

'Hero' tişörtü nedeniyle açığa alınanlara dava açıldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen darbeci askerler arasında bulunan tutuklu sanık Gökhan Güçlü'nün, duruşmaya üzerinde İngilizce'de 'Kahraman' anlamına gelen 'Hero' yazılı tişörtle gelmesiyle ilgili olarak cezaevi ikinci müdürü, bir idari personel ile üç infaz koruma memuru hakkında dava açıldı

'Hero' tişörtü nedeniyle açığa alınanlara dava açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 44'ü tutuklu 47 kişinin yargılanmasına Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor. Sanıklardan astsubay Gökhan Güçlü'nün geçen 13 Temmuz'daki üçüncü duruşmaya üzerinde İngilizce'de 'Kahraman' anlamına gelen 'Hero' yazılı tişörtle gelmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda sanık astsubay Gökhan Güçlü ve bu tişörtü kendisine gönderen ablası Bahar Güçlü hakkında 'Örgüt propagandası yapmak' suçundan dava açıldı.

Sürdürülen soruşturma kapsamında cezaevi ikinci müdürü, bir idari personel ile üç infaz koruma memuru da Adalet Bakanlığı'nın kararıyla açığa alındı.

Açığa alınan bu 5 personel hakkında ise Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dava açıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #hero #muğla #cezaevi #tişört
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Yumurta üretimi Haziran ayında bir önceki aya göre geriledi
Sonraki Haber
Organik tarımla köye tersine göç sağlandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.