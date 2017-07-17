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Hero tişörtünün satışı durduruldu

Darbeci Gökhan Güçlü'nün giydiği Hero tişörtü olay olurken tişörtü üreten firma satışları durdurdu.

Hero tişörtünün satışı durduruldu

Darbecinin üstüne Hero (Kahraman) baskılı tişört ile duruşmaya çıkması olay oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Guantanamo Üssü’nde olduğu gibi darbecilerin tek tip kıyafetlerle duruşmalara gelmeleri için çalışmalar yapılacağını belirtti.

Sozcu.com.tr’nin edindiği bilgilere göre Hero tişörtünü üreten firma tişörtü satıştan kaldırdı. 

Tişört şu anda internetten de siparişe kapandı.

NE OLMUŞTU?

Muğla 2'nci ağır Ceza Mahkemesinde bugün başlayan Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasında eski MAK astsubayı Gökhan Güçlü'nün üzerine giydiği Türkçesi ‘kahraman’ anlamına gelen ‘HERO' yazılı tişört mahkeme salonunun boşaltılmasına neden oldu. Duruşma ikinci defa başlamasının ardından bu defa gerginlik yaşandı ve duruşma öğleden sonraya ertelendi. Olayın ardından Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, cezaevi yönetimi hakkında inceleme başlattı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #hero #tişört
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