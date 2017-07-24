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'Hero' yazılı tişört giyen 7 kişi serbest

ADANA'da hafta sonu 'Hero' yazılı tişört giydikleri için gözaltına alınan 7 kişi, örgüt bağlantısı bulunmadığı belirlenince serbest bırakıldı. Şüpheliler, 'Hero yazılı tişörtle FETÖ terör örgütü arasında bir bağ olduğunu bilmediklerini söyledi.

'Hero' yazılı tişört giyen 7 kişi serbest

Adalet Bakanlığı tüm Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilen genelge ile FETÖ/PYD ve diğer terör örgütü mensubu tutukluların kamuoyunu ve davaları etkilemeye yönelik mesaj içerikli kıyafetlerinin toplatılmasını istedi. Bu kapsamda Adana'da hafta sonu farklı saatlerde ve adreslerde yaşları 16 ile 25 arasında değişen M.C.A., M.E., H.U., Ş.B.P., G.B., S.E.G. ve E.İ. gözaltına alındı. 'FETÖ/PDY propagandası' yaptıkları iddiasıyla ifadeleri alınan 7 şüpheli aralıklarla çıkartıldıkları Cumhuriyet Savcılığı tarafından terör örgütü ile bağlantıları bulunmadıkları gerekçesiyle serbest bırakıldı.
 

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #hero #yazılı tşört #adana #gözaltı
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