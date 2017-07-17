Ankara'da üzerinde "Hero (Kahraman)" yazılı tişörtle, Polatlı darbe davasının görüldüğü Sincan Cezaevindeki duruşma salonuna girmek isteyen bir sanık yakını gözaltına alındı.
Polatlı'daki darbe girişimine ilişkin 330 sanıklı davanın görülmesine, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki duruşma salonunda başlandı.
Duruşmayı izlemek isteyen sanık yakınları, güvenlik kontrolünün ardından salona alındı. Güvenlik güçleri, üzerinde "Hero (Kahraman)" yazılı tişörtle salona girmek isteyen Emirhan B'yi gözaltına aldı.
Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığı ekiplerince alınıp polise teslim edilen Emirhan B, Polatlı davasında yargılanan amcası eski astsubay Halil İbrahim B'nin duruşmasını izlemek için mahkemeye geldiğini, bir mağazadan satın aldığı tişörtün üstündeki yazının ne anlama geldiğini bilmediğini söyledi.
Üniversite öğrencisi olduğunu belirten Emirhan B, ifade işlemleri için Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Ankara'da üzerinde "Hero (Kahraman)" yazılı tişörtle, Polatlı darbe davasının görüldüğü Sincan Cezaevi'ndeki duruşma salonuna girmek isteyen bir sanık yakını gözaltına alındı
Ankara'da üzerinde "Hero (Kahraman)" yazılı tişörtle, Polatlı darbe davasının görüldüğü Sincan Cezaevindeki duruşma salonuna girmek isteyen bir sanık yakını gözaltına alındı.
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