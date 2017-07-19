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'Hero' yazılı tişörtle duruşmaya gelen şüpheli tutuklandı

Polatlı darbe davasının görüldüğü Sincan Cezaevindeki duruşma salonuna "Hero" yazılı tişörtle girmek isterken gözaltına alınan sanık yakını tutuklandı.

'Hero' yazılı tişörtle duruşmaya gelen şüpheli tutuklandı

Polatlı darbe davasının görüldüğü Sincan Cezaevindeki duruşma salonuna"Hero" yazılı tişörtle girmek isterken gözaltına alınan sanık yakını tutuklandı.
Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince, pazartesi günü görülmeye başlanan Polatlı darbe girişimi davasının görüldüğü duruşma salonuna üzerinde "Hero" yazılı tişörtle girmek isteyen sanık yakını Emirhan B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Ankara Batı Adliyesine getirilen şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.
Tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Emirhan B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Önce suikast timi sanığı giymişti
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 13 Temmuz'da görülen duruşmaya, sanıklardan Gökhan Güçlü, üzerinde İngilizce "Hero" yazan ve "kahraman" anlamına gelen tişörtle girmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarının itirazı üzerine mahkeme heyeti, duruşma ortamının bozulmasına yol açması nedeniyle sanığın üzerindeki tişörtün değiştirilerek salona getirilmesine karar vermişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #sincan cezaevi #fero
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