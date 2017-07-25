‘’Kutb-ı aktâb-ı müverrîhîn’’ rof. Dr. Halil İnalcık’ın vefatının 1. Sene-i devriyesi münasebetiyle bugün anma töreni düzenlenecek.

100 yaşında hayata veda eden, hocaların hocası Profesör Doktor Halil İnalcık, 25 Temmuz 2016'da Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 100 yaşında hayatını kaybetmişti.



İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen anma töreni bugün gerçekleştirilecek.



Törene saat 16.30’da kabri başında Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlanacak daha sonra Fatih Camii Haziresi’nde Mevlid-i Şerif okunacak.



ulusal.com.tr