Türkiye, son 2 buçuk yılda Hollanda'dan 86 milyon dolarlık çiçek satın aldı. CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Gümrük Bakanı Bülent Tüfenkci'ye "Çiçekleri hangi belediyeler ithal etti" diye sordu. Bakan Tüfenkci ise "Bu bilgi gizlidir" yanıtını verdi.

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Türkiye son 2 buçuk yılda Hollanda'dan 38 milyon 195 bin 130 kilo çiçek ithal etti. Karşılığında da 86 milyon dolar ödendi. Sadece 2017'in ilk 5 ayında ise 9 bin ton çiçeğe, 16 milyon 700 bin dolar ödeme yapıldı.







Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Tanrıkulu'nun soru önergesini yanıtladı. Ancak "Çiçekleri hangi belediyeler ithal etti?" sorusuna, "Gümrük yönetmeliği uyarınca bu bilgiler gizli ve sır niteliğindedir" dedi.



Böylece bir servet ödenen çiçeklerin hangi belediyeler tarafından satın alındığı sorusu "Gümrük yönetmeliğine" takılmış oldu. Türkiye 'nin Hollanda 'dan satın aldığı çiçeklerin hangi belediyeler tarafından ithal edildiği "devlet sırrı" gibi saklanıyor.Türkiye son 2 buçuk yılda Hollanda'dan 38 milyon 195 bin 130 kilo çiçek ithal etti. Karşılığında da 86 milyon dolar ödendi. Sadece 2017'in ilk 5 ayında ise 9 bin ton çiçeğe, 16 milyon 700 bin dolar ödeme yapıldı. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu "çiçek" konusunu Meclis gündemine getirdi.Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Tanrıkulu'nun soru önergesini yanıtladı. Ancak "Çiçekleri hangi belediyeler ithal etti?" sorusuna, "Gümrük yönetmeliği uyarınca bu bilgiler gizli ve sır niteliğindedir" dedi.Böylece bir servet ödenen çiçeklerin hangi belediyeler tarafından satın alındığı sorusu "Gümrük yönetmeliğine" takılmış oldu.



ulusal.com.tr