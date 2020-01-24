HSK Başkanvekili Yılmaz: 400 hakim savcı hakkında soruşturma var
400 hakim ve savcı hakkında FETÖ soruşturması yürütüldüğü açıklandı. Şimdi bu isimler için incelemeler yapılıyor. Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Mehmet Yılmaz, "HSK'nın bu konuda hiç toleransı yok" dedi. Yılmaz, FETÖ üyelerinin tespitlerinde özellikle ByLock'a dikkat çekti.
GÜNDEM 24.01.2020, 18:05 24.01.2020, 18:53
400 hakim ve savcı hakkında FETÖ soruşturması olduğu açıklandı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz Anadolu Ajansı'na konuştu. HSK'daki FETÖ mensubu hakim ve savcılarla ilgili yapılan çalışmaları anlattı.
Yılmaz, HSK'nin kendine ulaşan, ciddi olduğu konusunda somut bilgiler içeren her olayı sonuna kadar incelediğini belirtti.
Mehmet Yılmaz, toleranslarının olmadığını vurguladı.
Özellikle FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock örgüt mensuplarının tespit edilmesinde kilit rol oynuyor.
ulusal.com.tr
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