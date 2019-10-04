Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Daire Başkanı Halil Koç, "Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonunda ahlaksız teklif" başlıklı haber ile ilgili açıklama yaptı

Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Daire Başkanı Halil Koç tarafından Odatv internet sitesinde Barış Terkoğlu tarafından yazılan "Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonunda ahlaksız teklif" başlıklı haberde yer alan bazı iddialar ile ilgili açıklama yapıldı.



Açıklama şu şekilde:



"Odatv.com intemet adresinde Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonunda ahlaksız teklif başlıklı yazıda geçen iddialar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.



Habere konu uyuşturucu madde soruşturması ile ilgili olay 24/01/2019 tarihinde gerçekleşmiş olup, tutuklanan şüpheliler hakkında 11/07/2019 tarihinde iddianame düzenlenmiş ve iddianame Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 22/07/2019 tarihinde kabul edilerek kovuşturma aşamasına geçilmiştir. Bu süreçte tensiple sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmiş olup Ağır Ceza Mahkemesi heyetinde Cevdet Özcan yer almamıştır. Anılan dava ile ilgili ilk duruşma 14/10/2019 tarihinde yapılacaktır.



Haberde adı geçen Hâkim Cevdet Özcan anılan soruşturmaya konu olaydan önce Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun 04/12/2018 tarih ve 1872 sayılı kararı ile Erzurum Hâkimliğine atanmış, göreve başlamadan 17/01/2019-17/07/2019 tarihleri arasında 6 ay süre ile ücretsiz izne ayrılmıştır. 20/12/2018 tarih ve 1951 sayılı müstemir yetki kararnamesi ile Erzurum 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görevlendirilmesine karar verildikten sonra izin kullanarak henüz göreve başlamadığı için 17/01/2019 tarih ve 59 sayılı müstemir yetki kararnamesi ile önceki yetkileri kaldırılarak genel yetkili hakim olarak görevlendirilmiştir. İlgilinin 29/07/2019 tarih ve 858 sayılı müstemir yetki kararnamesi ile Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesine dördüncü üye hâkim olarak 02/08/2019 tarihinde izin dönüşü göreve başladığı ve göreve başladığı günden sonra da toplam 30 gün izin ve rapor kullandığı anlaşılmıştır.



Ayrıca söz konusu haberde yer alan Cumhuriyet Savcısı Melih Yıldırım'a, Faruk Sarıoğlu isimli savcı tarafından bahse konu soruşturma olayı ile ilgili rüşvet teklif edilmesi iddiaları hakkında Melih Yıldırım tarafından tutulan tutanağın Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na iletilmesi sonucu, iddiaların araştırılması amacıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi tarafından 05/03/2019 tarihinde inceleme ve soruşturma izni verilerek müfettiş görevlendirilmiş olup soruşturmanın hâlen devam ettiği ve anılan haberde yer aldığı şekilde Faruk Sarıoğlu'nun Melih Yıldırım'a Erzurum'da göreve başlayacak hakimin Cevdet Özcan olduğunu söylediğine dair bir tespitin olmadığı hususları kamuoyunun bilgisine sunulur."



ulusal.com.tr



