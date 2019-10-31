HSK'dan Mazeret Kararnamesi: 307 hakim ve savcının görev yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), bir süredir çalışmalarını sürdürdüğü mazeret kararnamesini tamamladı. HSK 1. Dairesi tarafından çıkarılan kararname ile 51’i idari, 256’sı adli yargıdan olmak üzere 307 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Habertürk'ün haberine göre, kararname ile Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na aynı yer Başsavcı Vekili Gökhan Şen atandı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı’da İzmir BAM Daire Başkanı İdris Kizir atandı. Polatlı Cumhuriyet Başsavcısı Veysel Kaçmaz. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği’ne getirildi.

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