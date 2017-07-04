HSK 1. Dairesince yaz kararnamesi çalışması tamamlandı. Kararnameye göre; 780 hakim ve savcının yeri değişti, Bazı başsavcılar görevden alındı. Söz konusu kararnameyi Adalet Bakanlığı Müsteşarı ve HSK üyesi Kenan İpek duyurdu.

Son düzenlemelerin ardından yeni yapılanması tamamlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), adli ve idari yargıdaki hakim ve savcıyla ilgili yaz kararnamesindeki son rötuşları yaptı. Kararname ile 780 hakim ve savcının yeri değişti. Aralarında il başsavcıları ve Ağır Ceza Mahkemesi başkanları da var. Bazı başsavcılar görevden alındı.



Bursa, Afyon, Kayseri, Tekirdağ Başsavcılarının görev yerleri değişti. Kayseri Başsavcısı Malatya Başsavcısı oldu.



Ordu Başsavcısı Manisa’ya, Karaman Başsavcısı Giresun'a, Kırklareli Başsavcısı Muğla'ya, Giresun başsavcısı Kırklareli'ye, Sakarya Başsavcısı Afyon'a, Kilis Başsavcısı Adana Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine, Şanlıurfa Başsavcısı Bursa'ya, Bursa Başsavcısı Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine, Nevşehir Başsavcısı Bartın Başsavcılığı'na, Burdur Başsavcısı Şanlıurfa Başsavcılığına, Didim Başsavcısı, Batman Başsavcılığına, Çatalca Başsavcısı Tekirdağ Başsavcılığına, Kars Başsavcısı Kilis Başsavcılığına, Ereğli Başsavcısı Kars Başsavcılığına, Ardahan Başsavcısı Çankırı Başsavcılığına, Ağrı Başsavcısı, Ankara (düz) savcılığına getirildi.



Bartın Başsavcısı Ankara savcılığına, Iğdır Başsavcısı Kayseri Savcılığı'na, Bolu Başsavcısı Yargıtay Savcılığına, Bakırköy Başsavcısı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine, İstanbul Anadolu Başsavcısı Yargıtay Savcılığına atandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Önder Yaman Bolu Başsavcılığı'na, Başsavcı vekili İsmail Uçar da İstanbul Anadolu Başsavcılığı'na atandı. Aydın Başsavcısı da Yargıtay savcısı olarak görevlendirildi.



HSK'DAN AÇIKLAMA



Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''2017 yılı yaz kararnamesine ilişkin çalışmalar, 03 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla sonuçlandırılarak karara bağlanmıştır.



Meslektaşlarımızın görev yerlerinden ayrılmalarına ilişkin tebligatlar daha önce ilân edilen takvim doğrultusunda gönderilecektir.



Kararnameye ilişkin yeniden inceleme talebi olanların, durumlarının bir an önce kesinleştirilmesini sağlamak amacıyla, tebligat yapılmasını beklemeksizin taleplerini en geç 10 Temmuz 2017 tarihi mesai bitimine kadar UYAP personel ekranından “Atanma Talep Formu” nun açıklama kısmını doldurmak suretiyle yapmaları gerekmektedir. Ayrıca fiziki olarak dilekçe göndermelerine gerek bulunmamaktadır.



Ataması yapılan meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, kararnamelerin meslektaşlarımızın ailelerine, yargı teşkilatına ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz.'' denildi.



(Milliyet)