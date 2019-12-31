Huduti'nin emir subayının da yargılandığı darbe davasına devam edildi

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık eski üsteğmen Muhammet Delibaş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandığı gerekçesiyle beraat ve mahkumiyet kararları bozulan ve haklarında yeniden soruşturma açılan tutuksuz sanıklardan eski binbaşı Sedat Kaya, eski 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı tuğgeneral Ersin Yıldırım, kara pilot teğmen Mustafa Sinan Soybaş ve uçak bakım subayı üsteğmen sanık Resul Sayan ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada bazı tanıkların beyanları alındı.

Tutuklu sanık Muhammet Delibaş ise suçsuz olduğunu ileri sürdü, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, Delibaş'ın tahliye talebini reddederek dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Malatya'daki 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üssü'nde yaşananlara ilişkin davada verdiği kararı, itiraz üzerine incelemiş ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verilen eski 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı tuğgeneral Ersin Yıldırım ve kara pilot teğmen Mustafa Sinan Soybaş ile beraat eden Sedat Kaya ve Resul Sayan yönünden, haklarında yeni soruşturmalar bulunduğu için hükmün bozulmasına ve dosyalarının yeniden incelenmesi için mahkemeye gönderilmesine karar vermişti.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ankesörlü telefon soruşturması kapsamında görülen duruşmada tutuklanan ve aynı mahkeme tarafından hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmekten" suç duyurusunda bulunulan eski üsteğmen Muhammet Delibaş'ın dosyası da mevcut davayla birleştirilmişti.