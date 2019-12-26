Hükümet asgari ücret teklifini açıkladı! 2020 yılı asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret açıklandı!

Hükümet asgari ücret teklifini açıkladı. Yeni yıla sayılı günler varken vatandaşlar tarafından en merak edilen konu olan asgari ücretin ne kadar olacağı bugün Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun düzenlediği dördüncü toplantıda karar verildi.

Türk-İş'in 2 bin 578 liranın altını kabul etmediği, TİSK'in rakam belirlenirken dengelerin gözetilmesini istediği asgari ücrette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tarafları memnun edecek bir adımı atarız" açıklaması, asgari ücretlileri heyecanlandırmıştı.

Hükümet, 2020 yılında verilecek asgari ücretin 2 bin 324 TL olmasını teklif etti.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 20 LİRA

Halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş olan asgari ücret, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise asgari ücret normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12 kuruş. Bunun 2 bin 558 lira 40 kuruşunu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 51 lira 17 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

SENDİKALAR KABUL ETMİYOR

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, toplantıda verilen teklifi kabul etmeyerek toplantıdan ayrıldı. Irgat, "2578 lira olacak dedik. Şu an açıklanan rakam kabul edilemez. Kriz nedeniyle alım gücü düştü. Bu rakam 10 gün bile geçindirmez işçiyi. Toplantıdan ayrılıyoruz" açıklamasını yaparak toplantıyı terk etti.



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