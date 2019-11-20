Hükümetin EYT açıklaması sonrası Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği'nden son dakika formül açıklaması

Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili "Benim elimde 10 küsur analiz var fakat hiçbirisinin maliyeti sürdürülebilir bir maliyet değil" demişti.

Bakan Selçuk'un açıklamasına Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, FOX TV'ye verdiği röportaj aracılığıyla yanıt verdi.

Gönül Boran Özüpak, "Çalışma Bakanımızın hangi formüller üzerinde çalıştığının bilgisi maalesef bizde yok. Ama bu kadar çok formülü üretmeye de gerek yok." dedi.

Çalışma Bakanı, 10'dan fazla analiz yapıldığını söylemişti fakat tüm tarafların oturmadığı o masada maliyeti hafifletmek için hangi formüller konuşulduğu bilinmiyor. Uzmanlara ve emeklilikte yaşa takılanlara göre ise bir formül daha var. Yıllardır işsizden çok işverene harcanan fon, onlardan biri.

EYT Derneği Başkanı Özüpak, "Bizim yükümüz, yük değil. İşsizlik sigortamız var. Bizim 28-30 yıldır devletimize emanet ettiğimiz primler var." ifadelerini kullandı.

EYT kapsamında kaç kişi olduğu ile ilgili konuşan Özüpak, "Devlet bir tuşla ortaya çıkarabilir ama ulaşamıyoruz." dedi.

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