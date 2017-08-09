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Hükümetten bayram tatili süresine dair açıklamalar

Yaklaşan kurban bayramı öncesi "Tatil kaç gün olacak" sorusu sıkça tartışılır oldu. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kurban Bayramı'nın peş peşe gelmesiyle oluşan 6 günlük tatil 28-29 Ağustos'un da dâhil edilmesiyle 10 güne çıkabilir. Bazı vatandaşlar tatil rezervasyonlarını şimdiden uzatmaya başlarken hükümet kanadından açıklama Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'den geldi.

Hükümetten bayram tatili süresine dair açıklamalar

Bayram tatili kaç gün olacak? Bu soru her yıl ramazan ve kurban bayramları öncesi soruluyor.

Bu yıl ramazan bayramı hafta sonuna denk geldiği için uzun tatil planlarını kurban bayramına erteleyen vatandaşların gözü kulağı hükümetten gelecek açıklamada.

Turizmciler her zaman olduğu gibi tatilin uzatılmasından yana.

Beklentiler 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kurban Bayramı'nın peş peşe gelmesiyle oluşan 6 günlük tatilin 10 güne çıkarılması yönünde. Pazartesi ve salı günlerine denk gelen 28-29 Ağustos'ta dâhil edilmesiyle 6 günlük tatil hafta sonuyla birlikte 10 güne çıkabilir.

Tatilin uzaması turizm sektörü için yaklaşık 1 milyon tatilci anlamına geliyor. Bu da bitmekte olan sezon öncesi yaklaşık 1 milyar liralık gelir demek. Bir başka ifade ile turizmcinin sezonu iyi kapatabilmesi için son fırsat.

Çoğu vatandaş tatilinin kaç gün olacağı henüz açıklanmadan haftalık veya 9-10 günlük rezervasyonlar yaptırmaya başladı.  Gözlerin çevirildiği hükümet kanadından açıklama ise Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'den geldi.

Zeybekci "Uzun tatil ihracatı vurur" dedi.

Turizmciler ve vatandaşların kurban tatili ile ilgili beklentisi belli. Belirsiz olan ise hükümetin vereceği karar.  Kesin olan ise Kurban bayramı tatilinin en az 6 olacağı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Bayram tatili
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