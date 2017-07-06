Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş canlı yayında değerlendirmelerde bulundu.
Basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, CHP'nin Adalet Yürüyüşü ile ilgili 'Buradan herhangi bir şekilde provokasyon üretmek isteyenler olabilir. Herkes dikkatli olması lazım" dedi.
Afrin'deki gelişmelere de değinen Kurtulmuş, "Çatışmasızlık bölgeleri bir an önce hayata geçirilmeli" ifadelerini kullandı.
Kurtulmuş, Suriyeli sığınmacıların durumuna da değindi. Kurtulmuş, "Provokasyonlar oluyor, dikkatle takip ediyoruz" şeklinde konuştu.
ulusal.com.tr
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, CHP'nin Adalet Yürüyüşü ile ilgili 'Buradan herhangi bir şekilde provokasyon üretmek isteyenler olabilir. Herkes dikkatli olması lazım" dedi.
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş canlı yayında değerlendirmelerde bulundu.