Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, CHP'nin Adalet Yürüyüşü ile ilgili 'Buradan herhangi bir şekilde provokasyon üretmek isteyenler olabilir. Herkes dikkatli olması lazım" dedi.

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