Hükümetten hatalı "soykırım" savunması

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sözde soykırım tartışmasında Türkiye'nin elini güçlendiren AİHM kararına değinmedi. Ortak basın toplantısında topu tarihçilere attı.



Erdoğan, Amerika ziyareti sırasında ABD Temsilciler Meclisi’nin aldığı sözde soykırımı tanıma kararını eleştirdi. Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile düzenlediği ortak basın toplantısında Ermenistan ile ortak komisyon kurulması teklifini tekrarladı. Arşivlerin açılmasını önerdi. Ancak buna Vatan Partisi ve Talat Paşa Komitesi itiraz etti.



Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği karara göre konu tarihçilere ve parlamentolara bırakılamaz.



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Nusret Senem, her platformda Türkiye'nin elini güçlendiren AİHM kararının kullanılması gerektiğini vurguladı.

ulusal.com.tr

