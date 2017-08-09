Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun Focus dergisine verdiği mülakata dair, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklama Türk ekonomisine ve Türk turizmine büyük bir darbedir." dedi

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Focus dergisine verdiği mülakatla ilgili olarak, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu açıklama Türk ekonomisine ve Türk turizmine büyük bir darbedir. Büyük bir dinamit koymuştur, bomba atmıştır." ifadelerini kullandı



Bozdağ, "Röportajı okuduğunuz zaman Focus dergisi yetkilisinin sorduğu soruların, Almanya'nın Türkiye'ye dönük eleştirileri konusunda Almanya'nın beklediği cevapları almak için sorulmuş sorular olduğunu çok net görüyorsunuz ama ne gariptir ki bu sorulara Sayın Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin anamuhalefet partisi gibi değil de Almanya'nın arzu ettiği cevapları, onların arzu ettiğinden de daha iyi şekilde vermiş ve Almanya'daki bazı çevrelerin Türkiye aleyhine oluşturdukları algı operasyonuna yalancı şahitlik yapmıştır." şeklinde konuştu.



"Bir anamuhalefet partisi lideri kendi ülkesinin ekonomisi kötüye gitsin, insanlar zarar görsün, sıkıntıya düşsün diye konuşmaz, açıklama yapmaz. Aksine daha iyi olsun diye çalışma yapar." diyen Bozdağ, şöyle devam etti:



Maalesef görüyoruz ki farklı bir üslubun içerisinde. Keşke dergiye verdiği röportajda darbecilere, FETÖ'cülere, PKK'lılara, DHKP-C'lilere Almanya'nın yaptığı himayeleri ve bundan duyduğu rahatsızlığı anlatıverseydi, daha iyi olurdu.



MUSTAFA AKAYDIN'IN AÇIKLAMALARI



Başbakan Yardımcısı Bozdağ, CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'ın açıklamalarıyla ilgili olarak, "Darbe teşebbüsüne ve bu gerçekliğe karşı çıkmak, buna 'tiyatro' demek 80 milyonun aklına, gözüne, kulağına, kalbine, basiretine hakaret etmektir. Sayın Akaydın, Sayın Genel Başkanı gibi bu darbe teşebbüsüne 'tiyatro' diyerek, 'kontrollü darbe' ifadelerini de kullanan oldu, aziz milletimizin tamamına hakaret etmiştir, saygısızlık etmiştir." diye konuştu.



Bozdağ, "Ben buradan Sayın Kılıçdaroğlu'na, Sayın Akaydın'a karşı parti disiplin hukukunu işletmesini beklediğimi ifade etmek isterim. Çünkü bu, aziz milletimize, şehitlerimizin hatırasına, gazilerimize hakarettir. Şehitlerimizin ruhunu inciten bir hadsizlik, densizlik, saygısızlıktır. Bunun karşılığında parti iç disiplin hukukunun işletilmesi doğru olandır. Tabii bunun kararını CHP yönetimi kendi verecektir ama buradan çağrımızı yapma ve bu konuda CHP yönetiminin tavır takınmasını bekleme hakkına sahip olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.