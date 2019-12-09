Hulisi Akar'dan çok önemli açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Akar NATO ile yaşanan YPG gerilimine ilişkin açıklama yaptı. Akar, "NATO, Türkiye ile daha güçlü ve daha anlamlıdır. Türkiye'nin sorgulanması anlamsızdır. Bizim NATO'da çektiğimiz yükün herkes farkında. NATO ortamında ülkemizin hak ve menfaatlerine ilişkin birtakım iddialar ortaya koyduğumuzda bu, NATO'ya karşı bir tavır olarak algılanmamalı.

Planlarla alakalı sıkıntı bizimle ilgili değil. En son yapılan taviz değil. Yeniden değerlendirilmesine fırsat verdik. İki planın aynı anda yayınlanmasında mutabık kaldık. Makul isteklerimizden geri dönmemiz mümkün değil. Biz sabırla bildiklerimizi anlatmaya devam edeceğiz. YPG teröristtir bütün dünya bunu böyle bilecek. Bundan vazçmemiz asla sözkonusu değildir. Bunu gayrıresmi toplantılarda muhattaplarımız haklısınız diyor. Fakat çeşitli sebeplerden doları bunları bazıları söylemiyor" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE-LİBYA ANLAŞMASI

Meşru hükümetle temaslarımız sonucu mutabakata varıldı. Bu husus Birleşmiş Milletlere tebliğ edildi. İyi diyalog istiyoruz ancak hakkımızı da yedirtmeyiz.