Hulusi Akar'dan 10 Kasım mesajı

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, 10 Kasım nedeniyle bir anma mesajı yayımladı.



Akar, "Milletlerin tarihine büyük liderler yön verir. Toplumlar tarihleri boyunca, karşılaştıkları zorlukları önderlerinin ilkelerinden ilham alarak, kederde ve kıvançta bir ve beraber olarak aşarlar, geleceğe emin adımlarla yürürler. Şanlı tarihimize damga vuran, Millî Mücadelemizin Başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk; ilkeleri, düşünceleri ve yaptıklarıyla her zaman ilham kaynağımız olan böyle bir liderdir." dedi.

Akar Cumhuriyet kazanımlarına vurgu yaptığı mesajında Cumhuriyet değerlerinin sürekliliğine değindi.

Akar, "Onun milletimize bıraktığı en büyük miras, kendi ayakları üzerinde durabilen; ekonomik, politik, askerî ve toplumsal alanlar başta olmak üzere her alanda muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmayı hedefleyen; Bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan egemen ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bu mirasa sahip çıkmak, ülkemizi, aklın ve bilimin rehberliğinde geleceğe taşımak, bizlerin en önemli vazifesidir. Bu bilinçle asker, sivil tüm mensuplarımız; yılmadan, yorulmadan üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.

Akar, terörle mücadelenin kararlı şekilde süreceği mesajını da verdi.

Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terörle mücadele kapsamında yurt içinde yapılan operasyonlar ile sınır ötesinde icra edilen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Pençe ve Barış Pınarı Harekâtı sınırlarımızda oluşturulmak istenen terör koridoruna müsaade etmeyeceğimizin ve bu konudaki bu azim ve kararlılığımızın en açık göstergesidir." dedi.

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