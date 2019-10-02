Meclis açılış töreninin ardından düzenlenen resepsiyonda gündem Fırat'ın doğusu oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "kaybedecek bir günümüz yok" sözlerinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan "Harekata hazırız, bu işin şakası yok" açıklaması geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fırat'ın doğusu için kullandığı bu sözlerin ardından Milli Savunma Bakanı Akar'dan "Hazırız" açıklaması geldi.



Meclis'in açılışı için yapılan özel oturumun ardından akşam da resepsiyon düzenlendi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliği yaptığı resepsiyona Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile kabine üyeleri katıldı. Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan ve Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan ile çok sayıda siyasi parti temsilcisi de resepsiyonda yer aldı.



Gündüz yapılan özel oturumda olduğu gibi akşamki resepsiyonda da gündem Güvenli Bölge konusu oldu. "Bugün 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' dediniz, yani operasyon kapıda mı?" sorusuna Erdoğan, "Aynı yerdeyim" yanıtını verdi.



Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçilmek için gerekli yüzde 50+1 oy alma şartının değiştirilmesi tartışmasını da değerlendirdi. Kendilerinin yeni bir düzenleme sunmayacağını ifade etti.



Erdoğan'ın yanı sıra Fırat'ın doğusu konusunda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Bakan Akar, olası bir askeri harekatta Suriye hava sahasının açılıp açılmayacağı konusunda da Amerikalılarla görüşmeler yapıldığını söyledi.



S-400'ler konusunu da değerlendiren Akar, sürecin planlandığı gibi devam ettiğini belirtti. Hava savunma sisteminin nereye konuşlanacağı konusunda ise çalışmaların sürdüğünü kaydetti.



ulusal.com.tr