Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde yaklaşık 1 ay sonra yapılacak Yüksek Askeri Şura toplantısını yazdı. Toplantının sürprizlere gebe olduğunu belirten Selvi, iç istihbaratın yeniden yapılanması için çalışmalara başladığını ifade etti. Selvi, yazısında "Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları ile hava üs komutanlıklarının karargâhlarında önemli değişiklikler bekleniyor. Sürprizlere hazır olun derim" ifadelerini kullandı.

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