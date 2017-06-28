Erdoğan’a ait olduğu iddia edilen kes-yapıştır oluşturulmuş ses kayıtlarının yayınlandığı hesabın adının 'bascalan' olduğunu aktaran Selvi, hesabın hemen 17-25 Aralık’tan önce oluşturulduğunu da belirtti.

'bascalan' hesabıyla ilgili "Tam nokta olarak adresini vereceğim." diyen Selvi'nin yazısı şu şekilde:

17-25 ARALIK günleriydi.FETÖ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı devirmek için, yolsuzluk görünümlü senaryosunu uygulamaya koymuştu.Bugün birçoğu yurtdışına kaçan FETÖ’nün polisleri, savcıları devreye girmiş, operasyon başlatmıştı.FETÖ’nün sosyal medyası ise yıkım ekibi olarak işbaşındaydı. Hani 15 Temmuz’da “Tanklar Çankaya’ya doğru çıkıyor” diye darbenin ilk tweet’inin atıldığı Fuat Avni hesabı aktif olarak devredeydi. Erdoğan’a ait olduğu iddia edilen kes-yapıştır oluşturulmuş ses kayıtlarının yayınlandığı hesabı hatırladınız mı? Adı, ‘bascalan’dı. Ses kaydı önce ‘bascalan’da yayınlanmış, eşzamanlı olarak ‘haramzadeler’, ‘bilaloglan’ isimli sitelerden taarruza geçilmişti. Bu hesapların hemen 17-25 Aralık’tan önce oluşturulduğunu da belirtmek isterim.FETÖ bir operasyona başlayınca sadece polisi, savcısı ile değil; gizli tanığı, muhbiri, STV’si, Zaman ve Bugün gazeteleri ve Fuat Avni’si ile toplu taarruza kalkıyordu.Sistem şöyle işliyordu: Operasyon yapılacak olan hedefe ilişkin nihai talimat Fetullah Gülen’den geliyordu. Yapılanma içinde yardımcısı ‘Uzun Cevdet’ üzerinden doğrudan Gülen’e bağlı olarak çalışan ‘hususiler’ birimi harekete geçiyordu. Önce operasyon yapılacak olan birim ya da şahısla ilgili önceden belirlenmiş olan gizli tanık ihbarda bulunuyordu. MİT TIR’larıyla ilgili ihbar, Jandarma istihbaratın bulunduğu Ankara Güvercinlik’ten yapılmıştı. Bundan sonra iş artık savcı ve polis biriminin işiydi. Dinlemeler başlıyor, operasyon için gerekçeler hazırlanıyor ve belirlenen tarihte sabah 05.00’te kapılar çalınıyordu. Zanlılar henüz gözaltına alınmadan, sorguları yapılıp savcılığa çıkarılmadan önce FETÖ’nün medya yapılanması devreye giriyordu. Medyanın yapılanmasının görevi, algı operasyonunu gerçekleştirmekti... İlhan Selçuk henüz polis merkezine götürülmeden telefon tapelerinin servis edilmesi gibi. Polis birimi tarafından operasyon öncesinde hazırlanan veriler FETÖ’nün sosyal medya birimi tarafından bir bombardıman şeklinde servis ediliyordu. Kimin tutuklanacağından foto montajla hazırlanan uygunsuz görüntülere kadar her şey sosyal medya üzerinden servise sokuluyordu. FETÖ’nün operasyon aracı olarak kullandığı hesaplardan biri de ‘bascalan’dı. Bu hesabın hedefi o zaman başbakan olan Erdoğan’dı. Hırsızın başı gibi gösterilmeye çalışılıyordu. Bu algı ‘haramzadeler’ ve ‘bilaloglan’ isimli hesaplarla takviye ediliyordu.Bu hesapların hepsi Pensilvanya’dan yönetiliyordu ama farklı adreslerde hazırlanıyordu.Şimdi size 17-25 Aralık sürecinde çok aktif olarak kullanılan ‘bascalan’ hesabıyla ilgili bir tespiti aktaracağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde yayın yapan ‘bascalan’ hesabı nerede oluşturulmuş? Adres, devletin içi. Hem de devletin en mahrem kurumlarından birinde, o zaman Türkiye Cumhuriyeti başbakanı olan Erdoğan hakkında hesap oluşturulmuş. Sadece oluşturulmamış, aktif olarak kullanılmış.Aklınıza hemen MİT gelmesin. IP adresini de vereceğim. Daha doğrusu hesabın adresini veren ben değilim. Turkcell Superonline tarafından 17.04.2014 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na gönderilen, ‘IP Adresi Kullanıcı Tespiti Hakkındaki’ yazıda, ‘bascalan’ hesabının açıldığı ve aktif olarak yönetildiği adresi olarak, ‘Emniyet Genel Müdürlüğü’ gösteriliyor.FETÖ devlete nasıl sızmış görüyor musunuz? Devlete istihbarat sağlamakla görevli birimde, ülkenin başbakanı aleyhinde hesap oluşturulup yönetilmiş.‘bascalan’ hesabıyla vereceğim bilgiler sadece bunlar değil. Tam nokta olarak adresini vereceğim.IP No: 212.57.8.226Adres: Emniyet Genel Müdürlüğü Turan Güneş Bulvarı No:118 ÇankayaKontak: M.B.İrtibat: 90/366.10.10Peki bu adres neresi? Türkiye Cumhuriyeti başbakanı aleyhinde oluşturulan hesabın adresinin çıktığı yer Emniyet İstihbarat birimi.