Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'bascalan' hesabıyla ilgili yeni bilgilerin olduğunu yazdı. Selvi, "Turkcell,17 Nisan 2014 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na gönderdiği yazıda, ‘bascalan’ hesabının açıldığı ve aktif olarak kullanıldığı adresin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı’na ait olduğunu bildiriyor. Peki ondan sonra ne oluyor?" diye sordu. Ayrıca, Selvi, "Said Sefa son olarak 15 Temmuz gecesi, 'Tanklar Çankaya’ya doğru çıkıyor' diye darbenin ilk tweet’ini atıyor." ifadelerini kullandı.

0 0 0 0