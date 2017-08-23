FETÖ üyesi oldukları tespit edilen Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile Eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ilk kez hakim karşısına çıktı. Silivri'de görülen 15 sanıklı davada savunmalar alınıyor.

15 Temmuz sonrası FETÖ'den tutuklanan Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile Eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ında aralarında bulunuduğu 15 sanığın yargılamasına başlandı.



Çapkın ve Mutlu ilk kez hakim karşısına çıktı. FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına yönelik davada sanık savunmları başladı.



Silivri'de İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ilk savunmayı Eski Kadıköy Kaymakamı Birol Kurubal yapıyor.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu savcısı Emine Koçak tarafından hazırlanan iddianamede 15 sanık silahlı terör örgütü üyeliği, anaysal düzeni bozmakla suçlanıyor. Sanıklar hakkında ayrı ayrı 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.



İddianamede, Hüseyin Avni Mutlu'nun, 7 Şubat'ta MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılmasından bir gün sonra, FETÖ üyesi kamu görevlilerini İstanbul emniyetinin İstihbarat, Terör ve KOM gibi kritik birimlerinin başına getirilmesini sağladığı belirtiliyor.



Hüseyin Çapkın da, FETÖ üyelerinin emniyetin kritik birimlerinin başına getirilmesine onay vermekle suçlanıyor. Çapkın, 3 Eylül 2016'da tutuklanmış, avukatının itirazı üzerine 8 Kasım 2016'da tahliye edilmişti. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulan Çapkın, iddianamenin tamamlanıp gönderildiği 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yeniden tutuklanmasına karar verilmişti.



Davanın sanıkları şu isimlerden oluşuyor:



1-Eski Kadıköy Kaymakamı Birol Kurubal



2-Eski Bağcılar Kaymakamı Erdal çakır



3-Eski Muğla Valisi Fatih Şahin



4-Eski Sancaktepe Kaymakamı Feyzullah Özcan



5-Eski Mülkiye Başmüfettişi Gürkan Polat



6-Eski İstanbul Vali Yardımcısı Haluk Nadir



7-Eski İstanbul Emniyet müdürü Hüseyin Çapkın



8-Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu



9-Eski Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Mürteza Balcı



10-Eski Artvin ve Hakkari Valisi Necmettin Kalkan



11-Eski Rize ve Çorum Valisi Nurullah Çakır



12-Eski Pendik Kaymakamı Osman Tunç



13-Eski Mülikye Başmüffettişi ve İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Genel Sekreteri Yılmaz Kurt



14-Eski Şanlıurfa Valisi Yusuf Yavaşcan



15-Eski Denizli Valisi Abdülkadir Demir