Hüseyin Özdilek'ten Elazığ depremzedelerine 1 milyon TL bağış! Hüseyin Özdilek kimdir?

Dün TV 8 kanalında Acun Ilıcalı tarafından Elazığ için Tek Yürek programında, depremzedeler için bağış toplandı. Programa telefonla bağlanan iş adamı Hüseyin Özdilek, rekor bir bağışta bulundu. Birçok depremi annesiyle birlikte gördüğünü anlatan Özdilek, Elazığ depremi için bir kamyon battaniye gönderdiğini anlattı. Özdilek, oğlu Murat Özdilek ve ailesinin adına 1 milyon TL bağışladığını açıkladı. "Allah Türkiye Cumhuriyeti Devletine zeval vermesin. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti" diyerek sözlerini sonlandırdı.

HÜSEYİN ÖZDİLEK KİMDİR?

1950 yılında Tokat Erbaa'da dünyaya geldi. Küçük yaşlarında babasını kaybetti. Annesi, babaannesi ve iki kız kardeşiyle yaşan Özdilek, küçük yaşlardan itibaren çalışmaya başladı.

Tütün tarlası, kiremit fabrikası, pazar yerleri ve kahvehaneler gibi çeşitli yerlerde çalıştı.

Özdilek, ailesiyle birlikte, 15 yaşında Tokat'tan, Bursa'ya taşındı. Bursa'ya geldiğinden itibaren dayısının havlu mağazasında çalışmaya başladı. Daha sonra 18 bin TL sermaye ile havlu mağazası açtı.

1969 senesinde, Eskişehir Ticari İlimler Akademisi'nde üniversite eğitimine başladı. 1971 senesinde ise Bursa Ticari İlimler Akademisi'ne geçiş yaptı. 1980 tarihinde Uludağ Üniversitesi'nden mezun oldu.

Özdilek markası, Eskişehir ve Bursa başta olmak üzere 8 alışveriş Merkezi, 4 Hipermarket ve Türkiye’nin birçok bölgesinde bulunan ev tekstili mağazaları ile hizmet vermektedir. İstanbul'da ise ÖzdilekPark AVM'nin sahibidir.

Rusya, Almanya, ABD, İngiltere ve Rusya ve daha fazla ülkelere ihracat yapmaktadır.

Özdilek, Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşu içinde yerini almaktadır. 2003 yılında İzmir Balçova'da açılan 5 yıldızlı Crowne Plaza Oteli ile çalışmalarını turizm sektörüne de taşımıştır.

Evli ve bir çocuk babasıdır.

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