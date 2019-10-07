İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Sivil örgütlenmeyi bu şehirde var edeceğiz. Kadıköy'de deprem tatbikatı, Ümraniye'de deprem tatbikatı yapacağız. Bizzat gidip o gün depremde ne yapacağımız konusunda harekete geçeceğiz. Japonya süreci böyle çözdü" dedi. İmamoğlu, Hamidiye Su ile ilgili de "Hamidiye Su'yu almaktan vazgeçenler var ne yazık ki. Ben gördükçe gülüyorum. Bana mesaj geliyor, sayın başkanım şu kurum da sözleşmeyi iptal etti. Ben THY'ye binmekten gurur duyuyorum. Bu suyu oradan kaldırmanın ne anlamı var. Genel Başkanımın söylediği bir şey var: Suya da rozet takacağız neredeyse" şeklinde konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, FOX TV'de katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.



İmamoğlu, şunları söyledi:



"Depremle yüzleşmek zorundayız. İstanbul'un gündeminde olan depremin güncel envanterini çıkarıp bu durumdayız,kendimizi aldatmayalım demeliyiz. Risk taşıyoruz ama bunu hızlıca nasıl tolere ederiz ona bakacağız. Geçen 20 yılda çok zaman kaybetmişiz. Keşke böyle olmasaydık. Başaramadık. Ben diyorum ki çıkıp sokağa insanlara soralım, 'Deprem konusunda kendini teminat altında hissediyor musun?' Ben buna hayır deneceğini düşünüyorum Bunun için başaramadık deyip neler yapabiliriz ona bakmalıyız.



HAMİDİYE SUYU



Hamidiye Su'yu almaktan vazgeçenler var ne yazık ki. Ben gördükçe gülüyorum. Bana mesaj geliyor, sayın başkanım şu kurum da sözleşmeyi iptal etti. Ben THY'ye binmekten gurur duyuyorum. Bu suyu oradan kaldırmanın ne anlamı var. Genel Başkanımın söylediği bir şey var: Suya da rozet takacağız neredeyse.



Üzürken de seviniyorum. Hamidiye Su'yu satışları patlama yaptı. Avrupa da dahil olmak üzere , muazzam bir talep var.



DEPREM TOPLANTISI



İkinci toplantıya çağrılmadım. On binlerce toplanma alanımız var dendi. Bir de şu tarife çok üzülüyorum; bizim yaptığımız araştırma onların yaptığı araştırma. Biz, siz kim? AKOM, AFAD kim? Bunlar benim, bizim, sizlerin. 1377 uygun alan tespit edilmiş. 859 uygun toplanma alanı var. Ama henüz fiziki olarak hazır değil. Toplanma alanlarının bazı fiziksel özelliklere sahip olması lazım. AFAD tarafından belirlenen toplanma alanlarından 205'i 500 metrekarenin altında. Toplanma alanı tanımı var. 500 metrekarenin altında olamaz deniyor. Ben demiyorum bunu. Çıkarın bütün envanteri, bunu hazırlayıp insanlara sunalım, insanlara nereden başladığımızı gösterelim dedik. Alisamiyen Stadı'nın olduğu yer Amerika başkanının adını taşıyan alışveriş merkezinin olduğu yer. Peki, biz ne yapacağız? İlk geldiğim günden itibaren ilk verdiğim talimatlardan birisi deprem süreci.



Kağıthane çok kötü durumda. Gezilmiyor, sokaklarında dolaşılmıyor. Beş katlı binanın yerine 10 katlı yapmak, ne güzel ya. Böyle bir kentsel dönüşüm olmaz. Bu bunu fırsata çevirme. Kentsel yenileme ve güçlendirme odaklı bir kentsel dönüşüm reci. Biz yeşil alana ağırlık veriyoruz.



Çok hızlı hareket etmeliyiz. İstanbul son bir, bir buçuk yılda bize sinyallerini verdi. Yenikapı Toplanma alanı deniyor. Bir kere dolgu alanları depremde toplanma alanı olarak tanımlanmıyor. Tarihi yarımadanın hemen giriş kısmındayız. Önemli bir statüye sahip burası. İnsanları, tarihi koruyacaksınız. 26 okul boşaltıldı, 19'u 99 depreminden sonra yapıldı ya. Bunun hesabını kim vermeli! Hep beraber vermeliyiz. Dolayısıyla depreme kadar bizim bu şehri güçlendirmemiz lazım. Barınma alanları ve özellikle deprem toplanma alanları fiziki olarak hazırlamalıyız. Sonrası için de bir eylem planı ortaya koymalıyız. Kasım'ın ortasında büyük bir deprem çalıştayı yapacağız. Bir fotoğraf çekeceğiz, bütün ön görüler konuşulacak. Japonya'dan Almanya'dan bina güçlendirilmesine kafa yormuş bütün bilim insanlarına danışacağız. ben İstanbul'a bir gün bile depremi unutturmayacağım. Biz 5 yılda bu kentte deprem korkusunu büyük anlamda yenmiş olacağız.



DEPREM TATBİKATI



Sivil örgütlenmeyi bu şehirde var edeceğiz. Kadıköy'de deprem tatbikatı, Ümraniye'de deprem tatbikatı yapacağız. Bizzat gidip o gün depremde ne yapacağımız konusunda harekete geçeceğiz. Japonya süreci böyle çözdü."



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