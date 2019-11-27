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İBB'de atılan 2 işçi işe iade davasını kazandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde işten çıkarılan 2 işçi, işe geri iade davasını kazandı. İşçiler mahkeme kararıyla işlerine geri döndü.

GÜNDEM 27.11.2019, 20:52
İBB'de atılan 2 işçi işe iade davasını kazandı

Seçim döneminde işe alındığı gerekçisiyle işten çıkarılan 2 işçi, işe geri iade davasını kazandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde işten çıkarılan işçiler Mahkemeye başvurmuştu.

Hukuk mücadelesi başlatan 2 çalışanın "işe iade" davaları kabul edildi.

Seyit Vural ve Samet Baştekin mahkeme kararıyla işlerine geri döndü.


ulusal.com.tr

#istanbul
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