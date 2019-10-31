İBB Eminönü'nde balık-ekmek satan 3 tekne için ihtarname gönderdi
İstanbul'da balık-ekmek denilince akla hiç şüphesiz Eminönü geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Eminönü'nde balık-ekmek satan 3 teknenin boşaltılması için ihtarname gönderdi. Kiracıların 1 Kasım'a kadar alanı boşaltması istendi. Büyükşehir Belediyesi ile kiracılar arasındaki görüşmeler ise devam ediyor.
GÜNDEM 31.10.2019, 02:58
İstanbul'da balık ekmek diyince akla gelen işl yerlerden biri hiç kuşkusuz Eminönü'ndeki bu tekenler.
İstanbul'a ilk defa gelenlerin uğrak noktalarından biri Eminönü'nde bulunan balıkçılar.
BB Eminönü'nde balık-ekmek satan 3 tekne için ihtarname gönderdi.
Balık-ekmek satışının turizme katkısı var.
İşletme sözleşmleri bittiği için teknelere 1 kasım'a kadar süre verildi.
Balıkçıların kapanması durumda bundan en çok etkilecek arasında turşucular var.
Teknelerin boşaltılmasını istemeyen işletmeciler İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile istişare görüşmleri yapıyor.
HABER: DİLEK DOĞAN
KAMERA: ŞENGÜL DERİN
ulusal.com.tr
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