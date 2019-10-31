banner1198

banner1199

banner1197

İBB Eminönü'nde balık-ekmek satan 3 tekne için ihtarname gönderdi

İstanbul'da balık-ekmek denilince akla hiç şüphesiz Eminönü geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Eminönü'nde balık-ekmek satan 3 teknenin boşaltılması için ihtarname gönderdi. Kiracıların 1 Kasım'a kadar alanı boşaltması istendi. Büyükşehir Belediyesi ile kiracılar arasındaki görüşmeler ise devam ediyor.

GÜNDEM 31.10.2019, 02:58
İBB Eminönü'nde balık-ekmek satan 3 tekne için ihtarname gönderdi

İstanbul'da balık ekmek diyince akla gelen işl yerlerden biri hiç kuşkusuz Eminönü'ndeki bu tekenler.

İstanbul'a ilk defa gelenlerin uğrak noktalarından biri Eminönü'nde bulunan balıkçılar.

BB Eminönü'nde balık-ekmek  satan 3 tekne için ihtarname gönderdi.

Balık-ekmek satışının turizme katkısı var.

İşletme sözleşmleri bittiği için teknelere 1 kasım'a kadar süre verildi.

Balıkçıların kapanması durumda bundan en çok etkilecek arasında turşucular var.

Teknelerin boşaltılmasını istemeyen işletmeciler İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile istişare görüşmleri yapıyor.

HABER: DİLEK DOĞAN

KAMERA: ŞENGÜL DERİN

ulusal.com.tr

#istanbul
Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P