İBB Eminönü'nde balık-ekmek satan 3 tekne için ihtarname gönderdi

İstanbul'da balık ekmek diyince akla gelen işl yerlerden biri hiç kuşkusuz Eminönü'ndeki bu tekenler.

İstanbul'a ilk defa gelenlerin uğrak noktalarından biri Eminönü'nde bulunan balıkçılar.

BB Eminönü'nde balık-ekmek satan 3 tekne için ihtarname gönderdi.

Balık-ekmek satışının turizme katkısı var.

İşletme sözleşmleri bittiği için teknelere 1 kasım'a kadar süre verildi.

Balıkçıların kapanması durumda bundan en çok etkilecek arasında turşucular var.

Teknelerin boşaltılmasını istemeyen işletmeciler İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile istişare görüşmleri yapıyor.

HABER: DİLEK DOĞAN

KAMERA: ŞENGÜL DERİN

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