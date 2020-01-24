İBB işçileri 150 gündür eylemde
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden atılan işçiler 150 gündür eylemde. Aileleriyle birlikte soğuğa rağmen eylemlerine devam eden emekçiler, işlerini geri istiyor.
GÜNDEM 24.01.2020, 18:09
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden atılan işçilerin eylemi 5'inci ayına girdi.
İBB işçileri soğuk hava koşullarına rağmen bekleyişlerini sürdürüyor, yetkililere sesini duyurmaya çalışıyor.
İşçiler eylemlerinin 150'nci gününe özel basın açıklaması yaptı.
Açıklamayı yapan eylem komite başkanı Umut Aydoğan, ailelerin zor bir süreç geçirdiğini anlattı.
Emekçiler, işe geri alınana kadar eylemlerine devam edecek.
ulusal.com.tr
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