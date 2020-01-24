İBB önünde eylem: Hani her şey çok güzel olacaktı?

Zabıtaların el koyduğu malları çürüdü, belediyeye isyan etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri 15 gün önce seyyar satıcı Sabri A'nın kamyonetine el koydu.

Sabri A., zabıtaların kendisine biber gazı sıkıp, darp ettiklerini söyledi.

Kamyonetini 15 gün sonra geri alabilen seyyar satıcı sattığı ayvaların çürüdüğünü gördü.

Bütün ürünleri çürüyen Sabri A, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmek için çok uğraştığını söyledi. Defalarca randevu talebinde bulunduğunu ancak kendisine dönüş yapılmadığını anlattı.

Seyyar satıcı, kamyonetiyle yaklaşık 150 gündür belediye önünde eylem yapan İBB işçilerinin bulunduğu alana gitti.

Saraçhane'deki belediye binasının önüne aracının kasasındaki bozuk ayvaları boşalttı. Öfkeli seyyar satıcı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sert tepki gösterdi.



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