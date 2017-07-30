İstanbul'da 27 Temmuz'da etkili olan dolu ve sağanak yağışa karşı Büyükşehir Belediyesi'nin yetersiz kaldığına yönelik tartışmalar sürüyor. Kuzey Ormanları Savunması, son 15 günde yaşanan sel ve su baskınlarından yöneticileri sorumlu tuttu. Yaşananların "Rant odaklı" yapılan kentleşmeden kaynaklandığını savunan vatandaşlar, sorumluların istifasını istedi.

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İstanbul'da geçen perşembe etkili olan dolu ve sağanak yağış kentin alt yapı zaaflarını ortaya çıkardı.



Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan kent savunucuları, yaşananlar nedeniyle yetkilileri sorumlu tuttu.



Grup adına yapılan açıklamada, önlemlerin alınmaması durumunda gelecekte benzer afetlerin tekrarlanacağı belirtildi.



Açıklamada gerekli önlemi almayan yetkililerin istifası istendi.



HABER: MESUT TÖRÜN - KAMERA: BÜLENT ÜNAL

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