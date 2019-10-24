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İbrahim Kalın'dan Fransız dergisi Le Point'e sert tepki

Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kapağına taşıyan Fransız dergisi Le Point'e Fransa tarihini hatırlatarak, tepki gösterdi. 

GÜNDEM 24.10.2019, 16:14 24.10.2019, 16:19
İbrahim Kalın'dan Fransız dergisi Le Point'e sert tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kapağına taşıyan Fransız dergisi Le Point'e Fransa tarihini hatırlatarak, tepki gösterdi. 

Kalın, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Cezayir, Gabon, Moritanya, Senegal, Gine, Kongo, Tunus, Komor Adaları, Madagaskar, Cibuti, Mali, Benin, Çad ve Fas'ı sömürgeleştiren, binlerce insanı katleden ve köle ticareti yapan, Ruanda katliamını izleyen Fransa... Ve 'etnik temizlik' iftirasını atan bir Fransız dergisi." ifadelerine yer verdi. 

Kalın, "Cumhurbaşkanımıza neden saldırdıkları açık: Suriye'deki piyonları PKK ağır darbe yiyip oyunları bozulunca, paniklediler. Kuklalarını korumak için her yola başvuruyorlar ama netice alamıyorlar. Kürtler sizin taşeronunuz değil ve olmayacak. Sömürgecilik günleriniz geride kaldı." değerlendirmesinde bulundu. 

Kaynak: AA
#İbrahim Kalın
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