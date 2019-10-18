İbrahim Kalın duyurdu! Nuri Pakdil hayatını kaybetti

Türk edebiyat yazarI, şair ve düşünürNuri Pakdil tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle bir süredir Bilkent'teki Ankara Şehir Hastanesinde tedavi gören Pakdil, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Pakdil'in cenazesi, yarın Hacı Bayram Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Nuri Pakdil'in vefat haberini Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın duyurdu.

Kalın, "Nuri Pakdil bey Hakk’ın rahmetine kavuştu. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Bir güzel insan daha göçtü... Mekanı cennet olsun." dedi.